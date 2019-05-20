Хави в понедельник завершит профессиональную карьеру

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной Испании Хави, выступающий за катарский клуб "Аль-Садд", в понедельник проведет последний матч в качестве футболиста, сообщает пресс-служба команды.

"Я очень высоко ценю время, проведенное в Катаре. Это было одним из лучших решений в моей жизни - приехать сюда (...) Я хочу поблагодарить мою большую семью в Al-Sadd, всех моих друзей в команде, руководство, персонал - все работали, и они гарантировали, что я был очень счастлив в течение этих последних четырех лет. Я снова счастлив, что приехал сюда, и, как я уже сказал, это одно из лучших решений в моей жизни", - заявил 39-летний футболист.

Хави - воспитанник "Барселоны", за основной состав которой он выступал с 1998 по 2015 год. С июня 2015 года Хави выступал за "Аль-Садд".

В составе "Барселоны" Хави восемь раз становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок Испании, шесть раз - Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды брал Суперкубок УЕФА и два раза выигрывал клубный чемпионат мира. Вместе с "Аль-Садд" он становился чемпионом Катара, обладателем Кубка наследного принца Катара, Кубка эмира Катара и Кубка шейха Яссима.

С 2000 по 2014 год он защищал цвета сборной Испании, с которой стал чемпионом мира в 2010 году и двукратным чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.