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Бердыев покинул пост главного тренера "Рубина"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Курбан Бердыев уходит с поста главного тренера "Рубина", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе футбольного клуба.

"Сегодня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть "Рубин", - сказал собеседник агентства.

Между тем, "Рубин" подтвердил информацию об уходе Бердыева и поблагодарил тренера за работу.

"От имени болельщиков клуба выражаем признательность Курбану Бекиевичу и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за все, тренер!" - говорится в сообщении.

66-летний специалист тренировал "Рубин" с 2001 по 2013 годы. С 2014 по 2017 год он работал с "Ростовом", а в 2017 году вернулся в Казань.

Вместе с "Рубином" Бердыев дважды становился чемпионом России (в 2008 и 2009 годах), выигрывал Кубок России (сезон-2011/2012) и дважды Суперкубок России (в 2010 и 2012 годах).

По итогам сезона-2018/2019 казанский клуб занял 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

футбол ФК Рубин

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