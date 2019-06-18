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Платини не арестован, а задержан

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Экс-глава УЕФА Мишель Платини не арестован, а задержан, утверждают Get French Football News.

Полиция его задержала в связи с расследованием возможных фактов коррупции на выборах мест проведения чемпионата мира 2022 года.

СпортЭкс-президент УЕФА Мишель Платини арестован во ФранцииЭкс-президент УЕФА Мишель Платини арестован во ФранцииЧитать подробнее

Между тем, как сообщает АР, Платини дал показания по делу о выборах Катара в качестве страны-хозяйки чемпионата мира-2022 года: французский функционер отрицает факт нарушений на выборах хозяйки ЧМ. Представители Платини подчеркивают, что экс-глава УЕФА "абсолютно уверен" и ему "не в чем упрекнуть себя".

Ранее во вторник сообщалось, что Платини арестован французской полицией по делу о коррупции на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022.

В 2010 году право проводить мировое первенство 2022 года получил Катар. По данным СМИ, Платини находится в Управлении противодействия коррупции юридической полиции. Подробности его задержания и того, в чем может быть обвинен футбольный чиновник, не приводятся.

Мишель Платини был избран президентом УЕФА в 2007 году и возглавлял организацию до 2015 года, когда он был отстранен от должности комиссией по этике, а затем отстранен на четыре года от любой деятельности, связанной с футболом.

Выбор Катара в качестве страны-хозяйки чемпионата мира по футболу вызвал неоднозначную реакцию: это решение критиковали в связи с жарким климатом, не позволяющим летом играть на открытом воздухе, а также ситуацией с правами человека,положением женщин и гомосексуалистов в арабской стране.

В 2014 году Платини признался, что незадолго до выборов страны-хозяйки ЧМ провел тайную встречу с катарским футбольным функционером Мохамедом бин Хаммамом, который был пожизненно отстранен от футбола за корррупцию.

футбол УЕФА Мишель Платини Франция

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