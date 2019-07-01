Серена Уильямс вернулась в топ-10 рейтинга WTA перед стартом "Уимблдона"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс поднялась с 11-го на 10-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого обнародована в понедельник.

Выбыла из первой десятки белорусская теннисистка Арина Соболенко, опустившаяся с 10-го на 11-е место.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Эшли Барти (Австралии). В первой десятке, помимо нее и Серены Уильямс, также присутствуют Наоим Осака (Япония), Каролина Плишкова (Чехия), Кики Бертенс (Голландия), Анжелик Кербер (Германия), Петра Квитова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Элина Свитолина (Украина), Слоан Стивенс (США).

Статус первой ракетки России удерживает Дарья Касаткина, в рейтинге WTA занимающая 30-е место. В первой сотне также присутствуют следующие представительницы российского тенниса: Екатерина Александрова (45-е место), Анастасия Павлюченкова (46), Вероника Кудерметова (59), Маргарита Гаспарян (62), Анастасия Попова (71), Евгения Родина (73), Вера Звонарева (78), Мария Шарапова (80), Виталья Дьяченко (83), Анна Блинкова (84).

Следующая версия рейтинга будет опубликована через две недели, по завершении стартующего в понедельник турнира серии Большого шлема "Уимблдон".