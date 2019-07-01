Поиск

Серена Уильямс вернулась в топ-10 рейтинга WTA перед стартом "Уимблдона"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс поднялась с 11-го на 10-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого обнародована в понедельник.

СпортОпределилась соперница Шараповой в первом круге "Уимблдона"Читать подробнее

Выбыла из первой десятки белорусская теннисистка Арина Соболенко, опустившаяся с 10-го на 11-е место.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Эшли Барти (Австралии). В первой десятке, помимо нее и Серены Уильямс, также присутствуют Наоим Осака (Япония), Каролина Плишкова (Чехия), Кики Бертенс (Голландия), Анжелик Кербер (Германия), Петра Квитова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Элина Свитолина (Украина), Слоан Стивенс (США).

Статус первой ракетки России удерживает Дарья Касаткина, в рейтинге WTA занимающая 30-е место. В первой сотне также присутствуют следующие представительницы российского тенниса: Екатерина Александрова (45-е место), Анастасия Павлюченкова (46), Вероника Кудерметова (59), Маргарита Гаспарян (62), Анастасия Попова (71), Евгения Родина (73), Вера Звонарева (78), Мария Шарапова (80), Виталья Дьяченко (83), Анна Блинкова (84).

Следующая версия рейтинга будет опубликована через две недели, по завершении стартующего в понедельник турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

теннис

Новости по теме

Новости

Футболисты "Спартака" победили ЦСКА на турнире в Австрии

Россия заработала 109 медалей на Европейских играх

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Россия досрочно выиграла общий зачет Европейских игр

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 июня

Уругвай покинул Кубок Америки после трех отмененных голов в ворота Перу

Уругвай покинул Кубок Америки после трех отмененных голов в ворота Перу

Россияне заработали 12 медалей в очередной день Европейских игр

"Валенсия" объявила о переходе российского футболиста Черышева

Глушаков перешел в "Ахмат"

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');