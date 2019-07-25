Кузнецова не сыграет на теннисном турнире в США из-за проблем с визой

Российская теннисистка Светлана Кузнецова Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Светлана Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне City Open из-за проблем с получением американской визы.

"Проблемы с американской визой вынуждают меня сняться с турнира в Вашингтоне. К сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение!" - написала спортсменка в инстаграме.

Турнир City Open пройдет в Вашингтоне с 27 июля по 4 августа. Кузнецова является его действующим победителем в женском одиночном разряде.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кузнецова занимает сейчас 108-е место. Наивысшее для нее достижение - второе место.