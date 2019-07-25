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Кузнецова не сыграет на теннисном турнире в США из-за проблем с визой

Кузнецова не сыграет на теннисном турнире в США из-за проблем с визой
Российская теннисистка Светлана Кузнецова
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Светлана Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне City Open из-за проблем с получением американской визы.

"Проблемы с американской визой вынуждают меня сняться с турнира в Вашингтоне. К сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение!" - написала спортсменка в инстаграме.

Турнир City Open пройдет в Вашингтоне с 27 июля по 4 августа. Кузнецова является его действующим победителем в женском одиночном разряде.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кузнецова занимает сейчас 108-е место. Наивысшее для нее достижение - второе место.

Unfortunately I had to pull out of Washington due to my problems with US visa(. Wanted to apologize to all my fans who were waiting for me there .. Never had issues like this in my life , hopefully one day I can finally get a visa and play at list some events of the US swing ! // Друзья , ситуация с Американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую 😂) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение ! #гдеродилсятамипригодился #яузналчтоуменяестьогромнаясемья

Публикация от Svetlana Kuznetsova/ Кузнецова (@svetlanak27)

теннис

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