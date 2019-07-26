Колобков поддержал назначение Кудашова главным тренером сборной России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Министерство спорта одобряет назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной России по хоккею, заявил глава ведомства Павел Колобков.

"Минспорт России поддержал кандидатуру Алексея Кудашова", - цитирует пресс-служба министерства Колобкова.

В пятницу состоялась встреча министра спорта c главным тренером национальной команды Кудашовым, а также первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом.

"Мы обсудили его первые планы по подготовке команде. Совсем немного осталось до Олимпийских зимних игр. Определен список основных кандидатов в сборную России, это - молодые ребята, потенциально претендующие на попадание в команду", - сказал Колобков.

"В том числе, мы обсудили вопросы, связанные с методикой подготовки хоккеистов. Федерация хоккея России разработала очень интересную программу, которую мы совместно будем внедрять. Очень важно, что команды - от юниорской до основной - будут работать по единой методике", - добавил он.

"У Минспорта России и ФХР очень хороший уровень взаимодействия, команды базируются в Новогорске на нашей базе, где совсем недавно прошёл тренерский семинар. Сейчас будем плотно работать по подготовке команды к ближайшим чемпионатам мира и Олимпийским играм", - сказал министр.

10 июля стало известно о том, что Алексей Кудашов возглавил сборную России. На этом посту он сменил Илью Воробьева.