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Колобков поддержал назначение Кудашова главным тренером сборной России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Министерство спорта одобряет назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной России по хоккею, заявил глава ведомства Павел Колобков.

СпортКудашов стал главным тренером сборной России по хоккеюКудашов стал главным тренером сборной России по хоккеюЧитать подробнее

"Минспорт России поддержал кандидатуру Алексея Кудашова", - цитирует пресс-служба министерства Колобкова.

В пятницу состоялась встреча министра спорта c главным тренером национальной команды Кудашовым, а также первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом.

"Мы обсудили его первые планы по подготовке команде. Совсем немного осталось до Олимпийских зимних игр. Определен список основных кандидатов в сборную России, это - молодые ребята, потенциально претендующие на попадание в команду", - сказал Колобков.

"В том числе, мы обсудили вопросы, связанные с методикой подготовки хоккеистов. Федерация хоккея России разработала очень интересную программу, которую мы совместно будем внедрять. Очень важно, что команды - от юниорской до основной - будут работать по единой методике", - добавил он.

"У Минспорта России и ФХР очень хороший уровень взаимодействия, команды базируются в Новогорске на нашей базе, где совсем недавно прошёл тренерский семинар. Сейчас будем плотно работать по подготовке команды к ближайшим чемпионатам мира и Олимпийским играм", - сказал министр.

10 июля стало известно о том, что Алексей Кудашов возглавил сборную России. На этом посту он сменил Илью Воробьева.

хоккей Минспорта

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