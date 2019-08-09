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Чемпионку России по конному спорту, осужденную за мошенничество, вывели из состава сборной

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Чемпионка России по конному спорту Елизавета Трощенкова, осужденная на три года за мошенничество, больше не состоит в сборной России, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Федерации конного спорта России.

"Она находится под арестом, но это не имеет отношения к конному спорту. Она выведена из состава сборной России ", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что 27-летняя чемпионка России по конному спорту Трощенкова была осуждена на три года за мошенничество. По информации источника, она взяла в долг 3 миллиона рублей, но не успела вернуть их вовремя. После этого бизнес-партнер подал на нее заявление.

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