Ковалев защитил титул чемпиона WBO, нокаутировав Ярда

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Сергей Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO, обладателем которого он являлся.

Бой прошел в Челябинске, Ковалев отправил соперника в нокаут в 11-м раунде.

Таким образом, россиянин защитил чемпионский пояс WBO.

Свою победу он посвятил боксеру Максиму Дадашеву, недавно скончавшемуся от полученных в боксерском поединке травм.

Теперь на счету 36-летнего Ковалева 34 победы в 38 поединках. Что касается 28-летнего Ярда, он потерпел первое поражение в 19 боях.