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"Локомотив" выиграл у "Зенита" в матче РПЛ

Судья отменил по голу в ворота каждой из них, включая зенитовский на исходе компенсированного времени

"Локомотив" выиграл у "Зенита" в матче РПЛ
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" нанесли поражение петербургскому "Зениту" в матче 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 1:0 в пользу "Локомотива". Гол в его составе на 48-й минуте провел Гжегож Крыховяк.

В конце первого тайма гол в ворота "Зенита" провел Федор Смолов. Однако главный судья матча Михаил Вилков, посмотрев повтор игрового эпизода с помощью системы видеопомощи арбитра (VAR), разглядел нарушение правил и гол отменил.

Аналогичная ситуация возникла и у ворот "Локомотива", когда на третьей компенсированной ко второму тайму минуте гол провел петербуржец Роберт Мак. Здесь также была использована система VAR, а рефери гол не засчитал.

Теперь во главе турнирной таблицы троевластие: по 23 очка набрали "Ростов" (разгромил в субботу "Динамо"), "Локомотив" и "Зенит".

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