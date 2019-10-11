Российские волейболисты обыграли итальянцев на Кубке мира в Японии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по волейболу одержала победу над Италией в матче восьмого тура Кубка мира в Японии.

Встреча, которая состоялась в Хиросиме, закончилась со счетом 3:1 (13:25, 27:25, 28:26, 25:12).

В активе россиян на турнире четыре победы и четыре поражения. Сборная России занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 12 баллов.

Следующим соперником российской команды станет сборная Аргентины, поединок состоится 13 октября в Хиросиме.