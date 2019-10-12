Российский теннисист Медведев вышел в финал турнира в Шанхае
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев в субботу победил грека Стефана Циципаса в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в Шанхае (Китай).
Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5.
В решающем матче Медведев (4-й номер рейтинга АТР) сыграет с победителем поединка между представителем Германии Александром Зверевым (6) и итальянцем Маттео Берреттини (13).
Призовой фонд соревнования, относящего к категории Masters-1000, составляет почти 7,500 млн долларов.