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Российский теннисист Медведев вышел в финал турнира в Шанхае

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев в субботу победил грека Стефана Циципаса в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в Шанхае (Китай).

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

В решающем матче Медведев (4-й номер рейтинга АТР) сыграет с победителем поединка между представителем Германии Александром Зверевым (6) и итальянцем Маттео Берреттини (13).

Призовой фонд соревнования, относящего к категории Masters-1000, составляет почти 7,500 млн долларов.

теннис Даниил Медведев

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