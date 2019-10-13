Баскетболисты ЦСКА в Единой лиге ВТБ разгромили "Цмоки-Минск"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА в воскресенье на своей арене нанесли крупное поражение белорусскому "Цмоки-Минску" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счетом 114:81 (26:30, 32:22, 32:16, 24:13). Самым результативным в составе победителей стал американский защитник Майк Джеймс, набравший 22 очка.

Армейцы одержали победу после двух подряд поражений в стартовавшем 25 сентября сезоне Единой лиги ВТБ. Всего ЦСКА провел четыре игры.