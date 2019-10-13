Российская фигуристка Косторная выиграла Finlandia Trophy

Второе место заняла россиянка Туктамышева

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Алена Косторная победила на международном турнире Finlandia Trophy, который завершился в финском Эспоо в воскресенье.

По итогам короткой и произвольной программ Косторная получила 234,84 балла. Второе место заняла другая россиянка Елизавета Туктамышева (212, 53). Тройку призеров замкнула японка Йохана Йокои (191,90).

16-летняя Алена Косторная является серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров (2018). 22-летняя Елизавета Туктамышева в 2015 году выиграла чемпионат мира.

Кроме этого, "золото" выиграла петербургская команда "Парадиз" по синхронному катанию, опередив два финских коллектива.