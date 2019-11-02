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Фигурист Самарин занял второе место на этапе Гран-при во Франции

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Российский фигурист Александр Самарин занял второе место на этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) во французском Гренобле.

Спортсмен за свое выступление по сумме двух программ набрал 265,10 балла. Первым стал американец Натан Чен с результатом 297,16 балла, тройку победителей замкнул француз Кевин Эймос, набравший 254,64 балла.

Этап Гран-при проходит с 1 по 3 ноября во французском городе Гренобль.

фигурное катание Франция Александр Самарин

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