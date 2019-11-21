Команда "Формулы-1" Red Bull провела в невесомости "пит-стоп" на своей гоночной машине

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "Пит-стоп" в невесомости смогла провести впервые в истории команда "Формулы-1" Aston Martin Red Bull Racing (RBR), сообщила пресс-служба гоночного коллектива.

Для этого был использован самолёт Ил-76 МДК российского Центра подготовки космонавтов, который позволяет проводить тренировки экипажей Международной космической станции в условиях искусственной невесомости.

"С помощью специалистов госкорпорации "Роскосмос" команда доставила гоночный автомобиль RB1-2005 в "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина" в Звездном городке", - сообщает RBR.

Перед полетом на протяжении недели 16 механиков команды и 10 членов съёмочной группы проходили подготовку для проведения операции по замене колёс за гоночном болиде в условиях невесомости. Для ее создания самолёт во время полёта движется по параболической траектории: сначала поднимается под углом 45 градусов, а затем пикирует в свободном падении по дуге вниз, создавая во время маневра примерно 22 секунды невесомости перед следующим взлетом.

Задача осложнялась тем, что до и после каждого режима невесомости требовалось тщательно закрепить гоночный автомобиль Формулы-1 и все оборудование. Таким образом, на съемку каждого эпизода у команды было около 15 секунд.

В Red Bull отметили, что это была самая сложная задача, которую когда-либо приходилось решать съёмочной группе.

"Пит-стоп" (остановка в боксе команды во время автогонки) в современной "Формуле-1" занимает 2-2,4 секунды. За это время механики успевают сменить четыре колёса на машине. Раньше, когда в "Формуле-1" были разрешены дозаправки топливом, это приводило к увеличению времени в боксах до 6-10 секунд. В настоящее время рекорд "пит-стопа" по времени принадлежит Red Bull. В минувшее воскресенье на Гран При Бразилии механики смогли сменить резину на болиде Макса Ферстаппена за 1,82 секунды. Голландский пилот стал победителем гонки.