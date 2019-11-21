"Спартак" обыграл минское "Динамо", "Авангард" уступил "Автомобилисту" в КХЛ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" на своей арене одержал победу над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи - 7:2 (2:2, 2:0, 3:0) в пользу "Спартака".

У хозяев заброшенными шайбами отличились Каспарас Даугавиньш (14-я и 35-я минуты), Артем Федоров (10), Александр Хохлачев (34; 42), Анатолий Никонцев (42) и Максим Цыплаков (56). За минчан шайбы забросили Франсис Паре (3-я минута) и Теэму Пулккинен (12).

"Спартак", набрав 38 очков, занимает третье место в Западной конференции. "Динамо" (Минск) с 23 баллами осталось на последней строчке на Западе.

Следующий матч московская команда сыграет дома 25 ноября с нижнекамским "Нефтехимиком". Минское "Динамо" 23 ноября сыграет в гостях с омским "Авангардом".

В параллельно следовавшем матче омский "Авангард" в овертайме уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" - 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).

За хозяев отличился Сергей Шумаков (52-я минута). В составе гостей шайбы забросили Брукс Мэйсек (8-я минута) и Георгий Белоусов (63).

"Авангард" занимает второе место в Восточной конференции, имея на своем счету 41 очко. "Автомобилист", набрав 33 балла, поднялся на восьмое место на Востоке.