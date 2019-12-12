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ФК "Краснодар" крупно проиграл "Хетафе" и последним из российских клубов выбыл из еврокубков

ФК "Краснодар" крупно проиграл "Хетафе" и последним из российских клубов выбыл из еврокубков
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" потерпел поражение в гостевом матче от испанского "Хетафе" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы УЕФА и лишился шансов на выход в стадию плей-офф.

Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе "Хетафе" отличились Леандро Кабрера (76-я минута), Хорхе Молина (79-я минута) и Кенеди (86-я минута).

Российский клуб заканчивал матч в меньшинстве, после того как Александр Мартынович на 89-й минуте получил вторую желтую карточку.

"Краснодар" последним из отечественных клубов не смог выйти в стадию плей-офф еврокубков. Ранее "Зенит" и "Локомотив" не смогли преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, а ЦСКА досрочно лишился шансов на выход из своей группы в Лиге Европы.

В параллельном матче группы швейцарский "Базель" дома обыграл турецкий "Трабзонспор" (2:0). Голами отметились Сильван Видмер (22-я минута) и Валентин Штокер (72-я минута).

Краснодарцы заняли в группе C третье место, набрав 9 очков. Первое место в группе занял "Базель" (13 очков), вторым стал "Хетафе" с 12 очками, на четвертом месте оказался "Трабзонспор", набрав 1 балл.

футбол Краснодар

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