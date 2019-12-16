Украина заступилась своего футболиста, освистанного в игре чемпионата Испании

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины осудило действия испанских болельщиков, устроивших обструкцию в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете".

"Позорные оскорбления со стороны т.н. болельщиков является не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заниматься его судьбой - естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире", - говорится в комментарии спикера МИД Украины Екатерины Зеленко, обнародованном на сайте ведомства в понедельник.

Матч второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" - "Альбасете" стартовал 15 декабря поздним вечером по московскому времени, но завершен не был. В конце первого тайма фанаты "Райо Вальекано" устроили обструкцию футболисту "Альбасете" Зозуле, выкрикивая в его адрес: "nazi" (нацист). "Альбасете" отказался выходить на второй тайм.

Los Bukaneros troleando al poder después de que se suspenda el partido por llamar nazi al fascista de Zozulya: "Zozulya es comunista, es comunista". pic.twitter.com/3sE1IyDKBs — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) December 15, 2019

"Призываем официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Романом Зозулей для предотвращения подобных недопустимых проявлений в будущем", - сказано в сообщении МИД Украины.

Ранее фанаты "Райо Вальекано" уже обвиняли украинского футболиста в приверженности к нацистским взглядам. Это и привело к срыву перехода Зозули в эту команду в начале 2017 года. Тогда клуб объявил о подписании контракта, но это вызвало волну протестов со стороны фанатов.

Одна из фанатских группировок обратилась к руководству ФК с призывом отменить трансфер, заявив, что "этому игроку в нашем клубе не место". На первой же после сделки тренировке команды был вывешен направленный против Зозули баннер. По сведениям СМИ, фанаты сослались на фотографии, на которых Зозуля запечатлен с шарфом с изображением лидера украинских националистов Степана Бандеры.

В итоге "Райо Вальекано" решило удовлетворить "просьбу" фанатов, в результате чего аренда украинца была аннулирована.

Роман Зозуля - воспитанник киевского "Динамо", здесь же начал профессиональную карьеру. С сезона 2011 выступал за днепропетровский "Днепр", через пять лет перебрался в "Бетис". С осени 2017 года он играл за "Альбасете". Цвета сборной Украины Зозуля защищал с 2010 по 2016 годы.