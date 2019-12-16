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ZASPORT стал экипировщиком сборной России на юношеской Олимпиаде-2020

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Компания ZASPORT стала официальным экипировщиком сборной России на III Зимних юношеских Олимпийских играх-2020 в Лозанне.

Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России, C 16 декабря по 6 января спортсмены и члены российской делегации получат экипировку ZASPORT.

"Источником вдохновения при работе над коллекцией послужили винтажные футуристические плакаты с минималистичным графическим наполнением, а также динамика движения спортсменов в зимних видах спорта", - приводятся в пресс-релизе слова главного дизайнера и основателя бренда ZASPORT Анастасии Задориной.

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"Мы сделали ставку на лаконичные цветовые сочетания (темно-синий, красный, белый цвета, а акцентным стал ярко-синий) и максимальную функциональность. Например, на толстовке есть карман на потайной молнии, спрятанный в шов, а на футболках и толстовках - эластичная петля в горловине, которой можно воспользоваться как вешалкой. Предметы коллекции выполнены из хлопка, шерсти, полиэстера и высокотехнологичных мембранных тканей (воздухопроницаемых и водонепроницаемых)", - отметила основатель бренда.

По словам Задориной, "комплект экипировки входит 31 наименование продукции: от парадных и тренировочных костюмов, парки, вязаного джемпера, толстовок и футболок, до мембранных ботинок, солнцезащитных очков, рюкзака и чемодана".

"На форму нанесены логотипы Team Russia, Олимпийского комитета России, государственный герб, предусмотренные регламентом", - сказала Задорина

Зимняя юношеская Олимпиада пройдет в Лозанне с 9 по 22 января 2020 года. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам, бобслею, скелетону, санному спорту, горнолыжному спорту, фристайлу, сноуборду, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, керлингу, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, ски-альпинизму, хоккею. К участию в Юношеских Олимпийских играх-2020 допускаются спортсмены, родившиеся в промежутке с 1 января 2002 по 31 декабря 2005.

Как сообщалось, решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международного спорта на четыре года не распространяется на юношеские Олимпийские игры.

ZASPORT

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