Спортивный арбитраж запретил исключать баскетбольный "Арсенал" из чемпионата России

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) приостановил решение Российской федерации баскетбола (РФБ) об исключении тульского "Арсенала" из состава участников чемпионата России, сообщила пресс-служба клуба.

"Сегодня CAS вынес временные обеспечительные меры: приостановить исполнение решения исполкома и обязал РФБ обеспечить продолжение участия нашего клуба в соревнованиях", - говорится в сообщении.

9 декабря РФБ исключила "Арсенал" из состава участников второго дивизиона мужской Суперлиги за участие в договорном матче с "Динамо" (Ставрополь). Кроме того, было аннулирован результат матча "Арсенал" - "Динамо", командам засчитали техническое поражение.

До конца сезона-2019/20 были дисквалифицированы три игрока "Арсенала": Павел Крыков, Дмитрий Рытенко и Егор Щербинский. Остальным игрокам вынесены предупреждения. Тренер команды Виктор Усков дисквалифицирован до 31 декабря 2021 года, а наставник ставропольского "Динамо" Александр Соснин - до конца сезона-2019/20.

Семи игрокам "Динамо" вынесены предупреждения о недопустимости нарушения принципа честной спортивной борьбы.

Матч прошёл 7 декабря в Туле и закончился победой хозяев. При этом последнюю результативную атаку туляки провели почти за семь минут до финальной сирены. После этого "Динамо" за две следующие минуты набрало шесть очков.