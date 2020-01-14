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Сборные России и Сербии по футболу сыграют в Москве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) определился с местом проведения товарищеского матча сборных России и Сербии в преддверии чемпионата Европы 2020 года.

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Как сообщает пресс-служба РФС, игра, запланированная на 6 июня, пройдет в Москве. На каком именно стадионе - пока не сообщается.

Как и анонсировалось, 2 июня у сборной России в Варшаве запланирован контрольный матч с национальной командой Польши.

Подготовка к Евро-2020 будет сопровождаться выездом на тренировочный сбор в Австрию сразу по окончании чемпионата России по футболу и занятиями на базе национальной команды в подмосковном Новогорске.

11 июня сборная России отправится в Санкт-Петербург на первый матч Евро-2020 против Бельгии, который пройдет 13 июня.

Между матчами с Бельгией и Финляндией команда будет тренироваться в Санкт-Петербурге (14-16 июня). А к игре с Данией подопечные Станислава Черчесова уже будут готовиться в Новогорске (18-20 июня).

До указанных матчей, 28 марта россияне сыграют в контрольной встрече со шведами (игра пройдет в Сольне, Швеция), а 31 марта сборная России сыграет с Молдавией в Кишиневе.

Чемпионат Европы пройдет летом 2020 года в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург.

футбол Евро-2020

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