Участники Australian Open начали жаловаться на здоровье из-за смога от пожаров

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Теннисисты, которые участвуют в турнире Большого Шлема Australian Open в Мельбурне, столкнулись с проблемами со здоровьем из-за сильного задымления воздуха, вызванного продолжающимися лесными пожарами. Из-за смога прерываются матчи, а организаторы пока предупреждают, что будут ориентироваться на данные по мониторингу состояния воздуха, сообщает ВВС.

14 января словенка Далила Якупович во время отборочного матча со Штефани Фёгеле из Швецарии упала на колени, задыхаясь от кашля. Ей пришлось прервать игру а затем сняться с соревнований. Перед этим матчи вторника были задержаны на час из-за задымления, но в итоге организаторы все же разрешили спортсменам выйти на корт.

Якупович потом сказала журналистам, что боялась потерять сознание. Она недовольна организаторами турнира, которые разрешили спортсменам играть в обстановке, опасной для их здоровья, их решение она считает несправедливым. Ранее у нее никогда не было астмы или других проблем с дыханием, пишет Sydney Morning Herald.

Австралийцу Бернарду Томичу на корте потребовалась помощь врача, ему давали подышать через ингалятор. Однако в итоге он проиграл матч украинцу Денису Кудле в трех сетах и лишился надежды улучшить позиции в рейтинге ATP (когда-то Томич был 17-й ракеткой мира).

Австралийка Эжени Бушар, обыграв Ю Сяоди из Китая в трех сетах, призналась, что во время игры она задыхалась и ее тошнило.

Из-за смога Мария Шарапова ранее не доиграла выставочный матч в Куйонге с Лаурой Зигемунд из Германии, отмечает Sydney Morning Herald. Шарапова затем рассказала журналистам, что чувствовала на корте, что ее душит кашель. Она сначала связала это с недавней простудой, но затем услышала, что Зигемунд тоже жалуется судье на кашель. Матч был прерван и так и не доигран из-за жары и задымления.

Australian Open открылся 13 января. Его решили не отменять в надежде на улучшение состояния воздуха. Матчи 14 января не стали отменять несмотря на то, что власти Мельбурна рекомендовали людям не выходить на улицу и не выпускать животных, так как задымление усилилось в связи с переменой ветра.

Лесные пожары на юго-востоке Австралии продолжаются с осени, в последние недели ситуация ухудшилась. Больше всего от пожаров страдают штаты Виктория и Новый Южный Уэльс. Всего, по предварительным оценкам, выгорело 10 млн гектаров леса. Погибли 28 человек, в том числе пожарные-добровольцы.