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"Зенит" проиграл "Барселоне" в Евролиге

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Баскетболисты петербургского "Зенита" потерпели поражение от испанской "Барселоны" в 22-м туре Евролиги.

Результат встречи, прошедшей в Испании, - 90:72 (21:21, 32:14, 21:19, 16:18) в пользу "Барселоны".

Для "Барселоны" эта победа стала 16-й на турнире. При шести поражениях она занимает третье место в турнирной таблице.

У "Зенита" семь побед при 15 поражениях, российский клуб занимает последнее, 18-е место. Петербургский клуб – дебютант Евролиги, перед стартом сезона он получил специальное приглашение (wild card) от организаторов соревнования.

баскетбол Евролига

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