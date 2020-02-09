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Россиянин Кулижников победил на дистанции 1000 метров на этапе Кубке Мира в Калгари

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российский конькобежец Павел Кулижников стал первым на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира, который проходит в канадском Калгари.

Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 6,497 секунды, побив этим результатом рекорд нидерландца Кьелда Нейтса (1.06,51).

Вторым стал нидерландец Томас Крол с результатом 1 минута 7,017 секунды, тройку лидеров замкнул его соотечественник Нейтс, набравший 1 минуту 7,019 секунды.

Павел Кулижников Калгари Канада

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