"Манчестер Сити" победил "Реал" в Лиге чемпионов

"Лион" взял верх над "Ювентусом"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 2:1 победили соперников из испанского "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Мадриде.

На 60-й минуте Иско вывел "Реал" вперед. На 78-й минуте Габриэл Жезус сравнял счет, на 83-й Кевин Де Брейне, реализовав пенальти, провел победный для "Манчестер Сити" гол.

На 86-й минуте футболист "Реала" Серхио Рамос получил красную карточку.

В другом матче игрового вечера французский "Лион" на своем поле выиграл у итальянского "Ювентуса" – 1:0. Мяч на 31-й минуте забил Лука Тусар.

Ответные матчи в этих парах пройдут 17 марта.