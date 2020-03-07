"Динамо"обыграло "Тамбов" в 21-м туре РПЛ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" на своем поле победило "Тамбов" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги со счетом 1:0.

Нападающий Николай Комличенко впервые начал матч в стартовом составе бело-голубых стал автором единственного гола в этой встрече.

"Динамо" после этой победы переместилось на 7-е место с 27 очками, "Тамбов" занимает промежуточное 12-е место с 22 очками.

Стартовавший в субботу 21-й тур Тинькофф РПЛ посвящён памяти советского футболиста Игоря Нетто.