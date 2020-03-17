Поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Боец смешанного стиля Александр Емельяненко сообщил о переносе его боя с Магомедом Исмаиловым с апреля на июль из-за коронавируса.

"Наш бой с Магомедом Исмаиловым перенесли на июль. Все турниры отменяются из-за вспышки коронавируса. Я опечален... Буду готовиться дальше, тренироваться и терпеть", - рассказал Емельяненко в видеоролике, опубликованном на его официальной странице в сети Тик Ток.

Поединок должен был состояться 3 апреля на столичной "ВТБ Арене".