В России все спортивные базы закроются с 29 марта из-за коронавируса

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Министерство спорта России приняло решение о закрытии всех тренировочных баз с 29 марта и до особого распоряжения из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

Все члены спортивных сборных команд должны выехать с территории баз. Заработная плата персоналу будет сохранена.

"Мы рассматриваем возможность перевести в особый закрытый режим работы Учебно-тренировочный центр "Новогорск" при условии выполнения требований Роспотребнадзора и реализации специальных мер по предупреждению распространения коронавируса", - заявил министр спорта Олег Матыцин.