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Причиной срыва перехода Терри в "Спартак" стал стереотип о медведях на улице

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил о том, что переход экс-капитана лондонского "Челси" в московский "Спартак" в 2018 году сорвался в последний момент по семейным причинам.

"Джон Терри не пришел в "Спартак" из-за дочери, это единственная правда. Он уже был в посольстве России в Лондоне, получил все визы, прошел медосмотр. В переписке руководства "Спартака" в WhatsApp он уже фигурировал как игрок команды. Они уже написали, что он блестяще прошел медосмотр и едет в Москву. В Лондоне он без очереди пришел в посольство, за ним, как за таким статусным игроком, хотели даже отправить самолет. Но у дочки начался нервный стресс", - сказал Гурцкая в интервью каналу "Коммент. Шоу" в YouTube.

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"Ему позвонила директриса школы, сказала, что его дочка плачет, падает на пол. Она испугалась, что папа едет в Москву, где по улицам ходят белые медведи, и он никогда не вернется", - утверждает агент.

По словам Гурцкая, похожая история была, когда Терри играл в "Астон Вилле". " Каждый раз он должен был после игры или тренировки возвращаться из Бирмингема в Лондон. Из-за нее он вынужден был закончить", - сказал агент.

"Но Терри оказался джентльменом, в отличие от многих людей. Он приехал в Москву, лично перед Федуном (владельцем "Спартака" – ИФ) извинился за эту ситуацию. Он сказал, что агенты провели блестящую работу, обеспечили все условия, зарплату, к ним никаких вопросов", - рассказал Гурцкая.

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Осенью 2018 года сообщалось, что с Джоном Терри вел переговоры московский "Спартак", футболист успешно прошел медобследование для российского клуба. Но вскоре Терри в своем инстаграме поблагодарил "Спартак" за внимание, похвалил его за профессионализм, пожелал ему успехов и сообщил об отказе перейти в эту команду. Игрок сослался на решение своей семьи.

Всю свою карьеру Джон Терри провел в Англии. С 1998 по 2017 год провел в "Челси" (с перерывом в 2000 году, когда он перешел на правах аренды в "Ноттингем Форест"). В 2017 году стал игроком "Астон Виллы", выступающем в Чемпионшипе, втором по статусу дивизионе английского футбола. По завершении сезона стороны не стали продлевать контракт.

Все трофеи, добытые Джоном Терри, связаны с "Челси". В составе этой команды он по пять раз выиграл чемпионат Англии и Кубок Англии, три раза – Кубок футбольной лиги Англии, два раза – Суперкубок Англии, по разу – Лигу чемпионов УЕФА и Лигу Европы УЕФА.

футбол ФК Спартак Джон Терри

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