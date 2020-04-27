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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12

Виктор Ан завершил карьеру

Виктор Ан завершил карьеру
Спортсмен Виктор Ан на XXII зимних Олимпийских играх
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России сообщил о том, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан поставил точку в выступлениях в профессиональном спорте.

"Легендарный Виктор Ан объявил о завершении карьеры. Спасибо за все и за великолепный Сочи-2014 особенно", - говорится в сообщении.

Ан три раза выигрывал олимпийское золото в составе сборной Южной Кореи в 2006 году и еще три раза - в составе сборной России на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Также в его активе бронза вместе с национальной командой Кореи (2006) и вместе с российской командой (2014).

Виктор Ан уже объявлял о завершении карьеры, сделав это в сентябре 2018 года, но вскоре он решил возобновить свои выступления.

шорт-трек Виктор Ан

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