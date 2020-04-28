Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:28

В оргкомитете Олимпиады в Токио допустили отмену игр при затяжной пандемии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори заявил, что состязания и в следующем году придется отменить, если пандемия коронавируса будет по-прежнему представлять угрозу.

В ходе интервью японскому изданию "Никкан спорт" он категорически отверг возможность переноса Олимпийских игр на 2022 год в случае, если ситуация с коронавирусом не изменится. "В этом случае они будут отменены", - добавил Ёсиро Мори.

Он напомнил, что в предыдущие годы Олимпийские игры отменяли только из-за войн. В этом контексте он указал, что сейчас ведется борьба с "невидимым врагом".

Глава оргкомитета отметил, что если распространение коронавируса удастся взять под контроль, "то мы спокойно проведем Олимпийские игры следующим летом".

Токийские Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, однако они были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

В Японии по состоянию на вечер минувшего понедельника насчитывалось 14,1 тыс. случаев заражения коронавирусом при 385 случаях летального исхода.

Олимпийские игры Токио

Новости по теме

Новости

В Японии усомнились в проведении Олимпиады в Токио без вакцины от COVID-19

Виктор Ан завершил карьеру

Виктор Ан завершил карьеру
Российская премьер-лига-2019/20

РПЛ допустила расширение лиги до 18 клубов

Российская премьер-лига-2019/20

РПЛ назвала возможные даты возобновления чемпионата

РПЛ назвала возможные даты возобновления чемпионата

Гран-при Франции "Формулы-1" отменили из-за коронавируса

Гран-при Франции "Формулы-1" отменили из-за коронавируса

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 апреля

Что случилось этой ночью: суббота, 25 апреля

Турнир UFC 249 с участием Фергюсона и Гейджи пройдет 9 мая

Пандемия лишила Россию шансов выступить на мужском ЧМ по гандболу

В "Формуле-1" допустили, что чемпионат в 2020 году не состоится вообще

В "Формуле-1" допустили, что чемпионат в 2020 году не состоится вообще
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');