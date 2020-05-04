На пост главного тренера челябинского ХК "Трактор" вернулся Гатиятулин

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Новым главным тренером хоккейного клуба "Трактор" на ближайшие три года назначен Анвар Гатиятулин, который возглавлял команду в 2015-2018 годах.

"Анвар Рафаилович - тот человек, с которым связаны последние спортивные успехи "Трактора". Болельщики заждались возвращения победных эмоций. Мы ждем, что вы сможете продолжить славные традиции челябинского хоккея", - сказал губернатор Челябинской области, президент хоккейного клуба "Трактор" Алексей Текслер, слова которого приводит пресс-служба губернатора.

Согласно официальной информации, размещенной на сайте ХК "Трактор", контракт с бывшим главным тренером клуба Владимиром Юрзиновым истек 30 апреля. Юрзинов возглавил "Трактор" в ноябре 2019 года после увольнения Петериса Скудры.

Гатиятулин последние два года работал в тренерском штабе петербургского СКА и сборной России. В сезоне 2017-2018 годов он привел челябинский "Трактор" к бронзовым медалям чемпионата КХЛ.