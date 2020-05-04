Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:10

На пост главного тренера челябинского ХК "Трактор" вернулся Гатиятулин

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Новым главным тренером хоккейного клуба "Трактор" на ближайшие три года назначен Анвар Гатиятулин, который возглавлял команду в 2015-2018 годах.

"Анвар Рафаилович - тот человек, с которым связаны последние спортивные успехи "Трактора". Болельщики заждались возвращения победных эмоций. Мы ждем, что вы сможете продолжить славные традиции челябинского хоккея", - сказал губернатор Челябинской области, президент хоккейного клуба "Трактор" Алексей Текслер, слова которого приводит пресс-служба губернатора.

Согласно официальной информации, размещенной на сайте ХК "Трактор", контракт с бывшим главным тренером клуба Владимиром Юрзиновым истек 30 апреля. Юрзинов возглавил "Трактор" в ноябре 2019 года после увольнения Петериса Скудры.

Гатиятулин последние два года работал в тренерском штабе петербургского СКА и сборной России. В сезоне 2017-2018 годов он привел челябинский "Трактор" к бронзовым медалям чемпионата КХЛ.

Трактор Анвар Гатиятулин

Новости

ВАДА разработает новый способ проверки спортсменов на допинг

ВАДА разработает новый способ проверки спортсменов на допинг

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 мая

Магнус Карлсен стал победителем организованного им онлайн-супертурнира

Гендиректор женского гандбольного ЦСКА: планируем стать одним из топовых клубов Европы

Гендиректор женского гандбольного ЦСКА: планируем стать одним из топовых клубов Европы

ПСЖ объявлен чемпионом Франции после досрочного завершения Лиги 1

ПСЖ объявлен чемпионом Франции после досрочного завершения Лиги 1

Первенство Футбольной национальной лиги решено не возобновлять

Первенство Футбольной национальной лиги решено не возобновлять

Овечкин стал лучшим левым нападающим в истории НХЛ за эру расширения

Овечкин стал лучшим левым нападающим в истории НХЛ за эру расширения

Рекордсмен КХЛ Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом"

Назван расширенный состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Назван расширенный состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Непомнящий уступил Карлсену в матче онлайн-супертурнира

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');