Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордные $560 тысяч

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Кроссовки знаменитого американского баскетболиста Майкла Джордана, в которых он дебютировал в составе "Чикаго", удалось продать на онлайн-аукционе за рекордную сумму.

Как сообщает "Би-би-си", торги прошли на аукционе Sotheby's, кроссовки Nike Air Jordan 1s c автографами тренеров были выкуплены за $560 тысяч. Между тем, организаторы аукциона ожидали, что кроссовки будут выкуплены за $100-150 тысяч.

Предыдущий рекорд был датирован 1972 годом, тогда кроссовки Moon Shoes фирмы Nike были проданы за $437,5 тыс.

Физиологическая особенность Джордана заключается в том, что на правой ноге он носит обувь слега большего размера, чем на левой.

Джордан дебютировал в "Чикаго" в 1984 году, в составе этой команды стал шестикратным чемпионом НБА. Кроме того, он – двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США. Завершил карьеру в 2003 году.