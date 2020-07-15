МОК выделил более $100 млн компенсации НОК стран в связи от COVID-19

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет направил в качестве финансовой помощи $100 млн Национальным олимпийским комитетам и международным спортивным федерациям, которые пострадали от последствий пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба МОК,

"Международный олимпийский комитет (МОК) оказал поддержку национальным олимпийским комитетам (НОК) и международным федерациям (МФ) в размере более $100 млн с начала кризиса, связанного с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что $63 млн выделено федерациями и $37 - Национальным олимпийским комитетам.

В общей сложности по программе помощи МОК выделил $150 млн.

Кроме этого, МОК оказывает поддержку более чем 1600 спортсменам, которые получают стипендию "Токио 2020", которая будет выплачиваться до августа 2021 года. Общая сумма, которая выделена на выплату стипендий составляет $15 млн.