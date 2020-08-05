У футбольного клуба ЦСКА появятся новые спонсоры

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА скоро может получить новых спонсоров, заявил председатель совета директоров ФК, помощник президента России, член наблюдательного совета ВЭБа Максим Орешкин.

"Еще не полный список", - написал Орешкин, отвечая на комментарий болельщика армейского клуба, который в фейсбуке поблагодарил его за помощь в привлечении нового генерального спонсора - IT-группы "ИКС Холдинг".

О соглашении с "ИКС Холдингом" сообщалось в понедельник. Спонсорский контракт заключен на два года.

IT-группу "ИКС Холдинг" основал бизнесмен Антон Черепенников. До конца текущего года, по объявленным в апреле договоренностям", "ИКС Холдинг" войдет в группу USM Алишера Усманова и его партнеров. Черепенников получит 10% "ЮэСэМ Телеком", которое является 100-процентным владельцем ПАО "Мегафон".