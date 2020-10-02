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Загребское "Динамо", "Фейеноорд"и "Вольфсберг" стали соперниками ЦСКА в Лиге Европы

Загребское "Динамо", "Фейеноорд"и "Вольфсберг" стали соперниками ЦСКА в Лиге Европы
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Хорватское "Динамо" (Загреб), нидерландский "Фейеноорд" и австрийский "Вольфсберг" попали в одну группу с московским ЦСКА по итогам жеребьевки основной стадии Лиги Европы УЕФА в Швейцарии в пятницу.

Команды составили группу К.

ЦСКА стал участником Лиги Европы, заняв четвертое место в чемпионате России по футболу-2019/20. Путевку в групповую стадию армейский клуб получил автоматическим.

При этом еще два российских клуба – "Динамо" (Москва) и "Ростов" (Ростов-на-Дону) - не смогли пройти квалификационный отбор и выбыли из еврокубков.

Кроме того, Россия будет представлена тремя командами в Лиге чемпионов – главном клубном турнире Европы. На основной стадии турнира, как сообщалось, выступят "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Москва) и ФК "Краснодар".

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