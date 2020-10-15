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Экипаж Николаева не вошел в состав "КАМАЗ-Мастер" на ралли "Дакар-2021"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пятикратный победитель ралли-марафон "Дакар" в составе российской команды "КАМАЗ-Мастер" Эдуард Николаев не выступит в соревновании в следующем году в качестве пилота.

Как сообщил журналистам руководитель команды Владимир Чагин, Николаев будет ассистировать ему "в решении всех организационных и технических задач".

Команда выставит на гонку четыре спортивных грузовика КАМАЗ-43509. В настоящее время утверждены пилоты. Россию в грузовом зачете представят экипажи действующего чемпиона "Дакара" Андрея Каргинова, победителя ралли "Шелковый путь-2019" Антона Шибалова, а также экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова.

43-й по счету "Дакар" пройдет с 3 по 15 января в Саудовской Аравии.

"КАМАЗ-Мастер" является самым титулованным участником марафона в классе грузовиков.

Дакар-2021 КАМАЗ-Мастер

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