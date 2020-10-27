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"Локомотив" - "Бавария". Онлайн

Московский клуб проводит первый домашний матч в Лиге чемпионов-2020/21

"Локомотив" - "Бавария". Онлайн
Фото: EPA/Vostock-photo

Игра проходит на стадионе "РЖД Арена"

"Локо" сыграет в зеленом

Раздевалка "Баварии" на "РЖД Арене"

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С каким счетом ни закончился бы матч, все равно поблагодарим "Локомотив" за возможность увидеть в Москве команду такого уровня как "Бавария". Это круто же!

"Локомотив" и "Бавария" встречались в розыгрыше Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы) в 1995 году. В гостях "Локомотив" победил 1:0. В ответной игре, дома, увы, проиграл 0:5.

Помятуя о том, как мощна "Бавария" (несколько дней назад она 5:0 победила "Айнтрахт" в чемпионате Германии), болельщик предлагает тренерскому штабу "Локо" такую тактическую схему:

А вот и состав "Баварии"!

Стартовый состав "Локомотива"!

В первом туре "Локомотив" на выезде сыграл вничью с австрийским "РБ Зальцбург" (2:2), "Бавария" дома обыграла испанскую команду "Атлетико" (4:0).

"Локомотив" играет в Лиге чемпионов в статусе серебряного призера чемпионата России. "Бавария" - действующий победитель Лиги чемпионов, а также чемпионата Германии.

Игра пройдет в Москве и стартует в 20:55 по московскому времени.

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Локомотив" - "Бавария"!

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