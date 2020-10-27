"Локомотив" - "Бавария". Онлайн
Московский клуб проводит первый домашний матч в Лиге чемпионов-2020/21
Игра проходит на стадионе "РЖД Арена"
"Локо" сыграет в зеленом
Сегодня сыграем в зелёном! 💚#UCL | #ЛокоБавария 🔜 pic.twitter.com/IFtGOnwpmQ— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 27, 2020
Раздевалка "Баварии" на "РЖД Арене"
Inside the away dressing room 👀#FCLMFCB #packmas #UCL pic.twitter.com/mn0rLN2FoZ— FC Bayern English (@FCBayernEN) October 27, 2020
К сожалению, рубль на ночь глядя усилил падение
Рубль вечером заметно усилил падение к доллару и евро— Интерфакс (@interfax_news) October 27, 2020
https://t.co/ra596GtHjI
С каким счетом ни закончился бы матч, все равно поблагодарим "Локомотив" за возможность увидеть в Москве команду такого уровня как "Бавария". Это круто же!
"Локомотив" и "Бавария" встречались в розыгрыше Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы) в 1995 году. В гостях "Локомотив" победил 1:0. В ответной игре, дома, увы, проиграл 0:5.
Помятуя о том, как мощна "Бавария" (несколько дней назад она 5:0 победила "Айнтрахт" в чемпионате Германии), болельщик предлагает тренерскому штабу "Локо" такую тактическую схему:
Единственная тактика для Николича на матч #ЛокоБавария pic.twitter.com/SbeyHzAttg— Arseny Piganov ⚽️ (@ArsenioArsenio) October 27, 2020
А вот и состав "Баварии"!
Unsere XI für #FCLMFCB! 👊 #packmas #FCBayern #UCL pic.twitter.com/6xQNH7PSra— FC Bayern München (@FCBayern) October 27, 2020
Стартовый состав "Локомотива"!
Эти парни выйдут сегодня с первых минут против «Баварии» 👀— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 27, 2020
Наш стартовый состав 👇🏻#UCL | #ЛокоБавария pic.twitter.com/A3MJKR6CPP
В первом туре "Локомотив" на выезде сыграл вничью с австрийским "РБ Зальцбург" (2:2), "Бавария" дома обыграла испанскую команду "Атлетико" (4:0).
"Локомотив" играет в Лиге чемпионов в статусе серебряного призера чемпионата России. "Бавария" - действующий победитель Лиги чемпионов, а также чемпионата Германии.
Игра пройдет в Москве и стартует в 20:55 по московскому времени.
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Локомотив" - "Бавария"!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!