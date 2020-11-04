Биатлонист сборной России Поварницын заразился коронавирусом

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Биатлонист сборной России Александр Поварницын в канун окончания тренировочных сборов в якутском Алдане сдал положительный тест на COVID-19, сообщил старший тренер мужской сборной страны Юрий Каминский.

"Перед заключительным днем сдали очередные тесты, они оказались положительными у Александра Поварницына, а также четырех человек из персонала команды. Мы следуем предписаниям Роспотребнадзора, поэтому все они временно останутся в Якутии", - приводит слова Каминского пресс-служба Союза биатлонистов России.

Ранее коронавирусом заболел другой биатлонист сборной Петр Пащенко. Накануне сообщалось о его выздоровлении.

По словам Каминского, состояние Пащенко "улучшалось с каждым днем".

"Он тренировался отдельно от команды, питался и жил тоже отдельно. В последние дни проводил небольшие аэробные тренировки", - отметил тренер.

"Поскольку томография показала, что у него 10 процентов поражения лёгких, ему пришлось пропить антибиотики. После такой болезни нужно очень аккуратно и понемногу втягиваться в тренировочный процесс. Пока Петру придётся остаться в Алдане – он сдал один отрицательный тест, но по правилам нужно сдать ещё один", - заявил он.

В Якутии биатлонисты готовились к старту нового сезона.