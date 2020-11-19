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"Манчестер Сити" продлил контракт с Хосепом Гвардиолой

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" объявил о подписании нового соглашения с главным тренером команды испанцем Хосепом Гвардиолой.

Новый контракт, как сообщает пресс-служба клуба, будет действовать до лета 2023 года.

Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" в 2016 году. Под руководством 49-летнего специалиста команда по два раза выиграла чемпионат и Суперкубок Англии, один раз – Кубок Англии, трижды – Кубок Футбольной лиги. В общей сложности команда победила в 181 матче из 245.

Работе Гвардиолы в английском клубе предшествовала успешная деятельность в испанской "Барселоне" и немецкой "Баварии". Помимо трех триумфов в чемпионате Испании и других национальных титулов, на счету Гвардиолы есть два выигранных сезона в Лиге чемпионов. Столько же раз испанская команда с ним выиграла клубный ЧМ.

Также он является – в качестве тренера – трехкратным чемпионом Германии. На международном уровне по разу выиграл Суперкубок УЕФА и чемпионат мира среди клубов.

футбол Манчестер Сити Англия

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