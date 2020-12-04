Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:21

Фигуристка Косторная не выступит на этапе Кубка России из-за COVID-19

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Победительница чемпионата Европы 2020 года Алена Косторная не выступит на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"Чемпионка Европы Алена Косторная пропустит пятый этап Кубка России, который стартует в субботу в "Мегаспорте". Накануне соревнований спортсменка прошла обязательное тестирование на коронавирус, тест дал положительный результат", - говорится в сообщении.

На недавнем этапе Гран-при "Кубок Ростелекома", а также этапе Кубка России в Казани Косторная завоевала серебряные медали.

Алена Косторная

Новости

ЦСКА проиграл "Вольфсбергу" в Лиге Европы и лишился шансов на плей-офф

Российские биатлонисты оказались за пределами топ-30 в спринте на этапе КМ

Гол Овечкина признан лучшим в XXI веке

Гол Овечкина признан лучшим в XXI веке

Что случилось этой ночью: четверг, 3 декабря

"Зенит" крупно уступил "Брюгге" в ЛЧ и досрочно выбыл из еврокубков

"Зенит" крупно уступил "Брюгге" в ЛЧ и досрочно выбыл из еврокубков

"Краснодар" выиграл у "Ренна" в ЛЧ и весной сыграет в ЛЕ

"Краснодар" выиграл у "Ренна" в ЛЧ и весной сыграет в ЛЕ

Месси оштрафован за акцию в честь Марадоны на игре

Хабиб заявил, что $100 млн могут дать повод задуматься о возвращении

Сын Михаэля Шумахера дебютирует в "Формуле-1" в 2021 году

Сын Михаэля Шумахера дебютирует в "Формуле-1" в 2021 году

"Локомотив" уступил "Зальцбургу" и лишился шансов на плей-офф ЛЧ

"Локомотив" уступил "Зальцбургу" и лишился шансов на плей-офф ЛЧ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');