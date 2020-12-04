Фигуристка Косторная не выступит на этапе Кубка России из-за COVID-19

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Победительница чемпионата Европы 2020 года Алена Косторная не выступит на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"Чемпионка Европы Алена Косторная пропустит пятый этап Кубка России, который стартует в субботу в "Мегаспорте". Накануне соревнований спортсменка прошла обязательное тестирование на коронавирус, тест дал положительный результат", - говорится в сообщении.

На недавнем этапе Гран-при "Кубок Ростелекома", а также этапе Кубка России в Казани Косторная завоевала серебряные медали.