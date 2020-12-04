В КХЛ сообщили о 21 болеющем COVID-19 игроке

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига пока не планирует проведение матчей плей-офф в "пузырях безопасности", заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

"На данный момент во всех командах КХЛ суммарно 21 человек болеет с диагнозом COVID-19, 486 человек выздоровели. В это число входят не только игроки, но и сотрудники клубов, которых тестирует КХЛ. Что касается проведения плей-офф в "пузыре", то пока этот вопрос обсуждать преждевременно", - цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

"Мы хотим провести кубковую стадию не только в разных городах, но и в присутствии зрителей. Пока давайте наблюдать за ситуацией в регионах и соблюдать правила, беречь родных и близких", - сказал он.