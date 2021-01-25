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Экс-игроку "Ливерпуля" Аггеру пришлось объясняться в связи с митингами в РФ

Экс-игроку "Ливерпуля" Аггеру пришлось объясняться в связи с митингами в РФ
Экс-игрок "Ливерпуля" Даниэль Аггер
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Бывший защитник английского "Ливерпуля" и сборной Дании по футболу Даниэль Аггер заявил, что не имеет никакого отношения к участию в прошедших в России акциях протеста.

Поводом для объяснений 36-летнего спортсмена стали поступившие сведения о том, что в понедельник он якобы был задержан в Москве. Выяснилось, что один из задержанных мужчин представился полным именем футболиста – Даниэлем Мюнте Аггером (сам является жителем России) – и назвал себя бывшим игроком "Ливерпуля". Отдельные источники указывают на то, что россиянин действительно сменил свое имя, и в паспорте указан именно так.

"Возникла небольшая путаница", - написал в твиттере настоящий Аггер-футболист.

"Я никогда не говорил, что есть только один Даниэль Аггер. И теперь мы это знаем точно. Даниэль Аггер, упомянутый в инциденте в Москве, - это не я. Я в целости и сохранности в Испании", - написал датчанин.

Аггер завершил карьеру футболиста в 2016 году. Помимо "Ливерпуля", где он играл на протяжении восьми лет и провел почти 200 матчей, он защищал цвета датского "Брондбю".

За сборную Дании он отыграл с 2005 по 2016 годы.

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