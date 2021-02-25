Буре назвал триумф российских хоккеистов на ОИ-2018 результатом системной работы ФХР

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион мира Павел Буре считает, что золото российской команды на хоккейном турнире в рамках Игр-2018, выигранное ровно три года назад, является результатом системной работы Федерации хоккея России.

"Во-первых, чтобы поехать в Пхенчхан (столицу зимней Олимпиады-2018 – ИФ), был проделан титанический труд. Ведь нас сначала не хотели пускать на Игры, затем пустили без флага и гимна. Были сомнения, нужно ли ехать на Олимпиаду, но они отпали. Ведь спустя несколько лет ясно, что на ней победили не какие-то нейтральные атлеты, а наши, российские хоккеисты", - сказал Буре "Интерфаксу".

"Во-вторых, даже несмотря на тяжелую победу, уверен, что она была достигнута за счет системы, которая разрабатывалась в ФХР. Пазл сложился воедино, все факторы сыграли – и возвращение игроков из НХЛ, и отбор в национальную команду, и полноценный месячный сбор в качестве подготовки к турниру", - отметил он.

Буре считает, что не стоит недооценивать триумф россиян в виду отсутствия на олимпийском турнире игроков НХЛ.

"Многие утверждают, что победа на ОИ-2018 – не совсем полноценная, так как на ней не выступали ведущие хоккеисты мира. Я бы не стал принижать значения этой победы. Россия не виновата в том, что НХЛ не отпустила своих игроков. Тогда нам нужен был результат, и мы его добились", - подчеркнул лучший бомбардир ОИ-1998 в Нагано.

Он добавил, что по юниорским командам видно, что "по технике мы уже не отстаем от ведущих сборных – Канады, Швеции, США, хотя в начале 2010-х годов отставание было заметно".

"В этом большая заслуга системной работы специалистов федерации. Осталось дождаться результатов – золота ЮЧМ, МЧМ, ЧМ. Уверен, они будут в ближайшем будущем", - заявил Буре.

В финале турнира на ОИ-2018 россияне выиграли у Германии, вырвав победу в овертайме.