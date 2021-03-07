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ХК ЦСКА в третий раз обыграл "Спартак" в серии первого раунда Кубка Гагарина

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб ЦСКА (Москва) третий раз подряд обыграл московский "Спартак" в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч проходил на "ЦСКА-арене", но номинальным хозяином был "Спартак".

Встреча завершилась со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Победу ЦСКА принесли шайбы Сергея Андронова (6-я минута), Максима Шалунов (46) и Никиты Коростелева (57).

Счет в серии - 3:0 в пользу ЦСКА.

Следующая встреча состоится 9 марта с тем же номинальным хозяином площадки.

ЦСКА Спартак

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