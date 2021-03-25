Сборная России крупно победила Исландию на молодежном ЧЕ по футболу

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Футболисты молодежной сборной России со счетом 4:1 нанесли поражение сверстникам из команды Исландии в стартовом матче чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года.

В составе сборной России отличились Федор Чалов (31-я минута, с пенальти), Наир Тикнизян (42), Арсен Захарян (45+2), Денис Макаров (53).

В составе команды Исландии гол провел Свейнн Гудьонсен (59).

Игра прошла в венгерском Дьере.

Таким образом, российская команда набрала 3 очка и пока лидирует в группе С. Другие участники квартета – Дания и Франция – свой матч первого тура проведут позднее.

Следующий матч подопечные Михаила Галактионова проведут против Франции, начало игры – 22:00 мск.

Ранее сборная России участвовала в финальной части турнира три раза: в 1994 и 1998 годах доходила до четвертьфинала, в 2013 году не смогла пробиться в плей-офф, заняв четвертое место в группе.

Молодежный ЧЕ-2021 проходит в Венгрии и Словении, участие в финальной стадии принимают 16 сборных. Игры групповой стадии проходят с 24 по 31 марта, матчи плей-офф – с 31 мая по 6 июня. В плей-офф выходят по две лучшие сборные каждой из групп.