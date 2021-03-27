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Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Польшей 1 июня

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу проведет контрольный матч с национальной командой Польши, сообщается на сайте Польского футбольного союза.

Поединок состоится 1 июня во Вроцлаве (Польша).

Матч пройдет в рамках подготовки к чемпионату Европы, который стартует 11 июня. Россия на групповом этапе в группе В встретится с Бельгией, Данией и Финляндией. Польша в группе Е сыграет с Испанией, Швецией и Словакией.

Впервые в истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи примут 12 городов.

Польша

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