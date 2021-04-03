Рублев уступил Хуркачу в полуфинале теннисного турнира в Майами

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от поляка Хуберта Хуркача в матче 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в Майами (США).

Результат встречи - 6:3, 6:4 в пользу спортсмена из Польши.

В рейтинге ATP Рублев занимает восьмое место, Хуркач - 37-е. В решающем поединке Хуркач сыграет с итальянцем Янником Синнером (31-й номер рейтинга АТР).

Ранее из соревнований выбыли россияне Карен Хачанов (22), Аслан Карацев (27) и Даниил Медведев (2).

Турнир в Майами относится к категории Masters с призовым фондом 4,299 млн долларов. Победитель в мужском одиночном разряде получит более 300 тыс. долларов и 1000 очков в рейтинг АТР.