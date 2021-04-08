СКА одержал победу в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА проиграли петербургскому СКА в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге в четверг, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). За СКА шайбы забросили Линди Вей (6 минута), Мальте Стремвалль (23) и Василий Подколзин (60). В составе ЦСКА отличился Максим Шалунов (44).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу столичных армейцев. Пятая встреча плей-офф пройдет в Москве 10 апреля.