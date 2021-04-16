Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:38

ХК "Динамо" продлил контракты с защитниками Волковым и Бойковым

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" подписало новые соглашения на два сезона с защитниками Артемом Волковым и Сергеем Бойковым, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в пятницу.

В систему московского "Динамо" 23-летний Волков попал в сезоне 2012/2013, когда его пригласили в Академию имени Чернышева. Затем он защищал цвета клуба в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), выиграл Братину (хоккейный кубок) в составе "Динамо" (Балашиха). В сезоне 2015/16 он дебютировал в основной команде клуба и с тех пор провел за "бело-голубых" в КХЛ 258 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 24 результативные передачи.

Волков привлекался к игре за юниорскую и молодежную сборные России и является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2017 года.

25-летний Бойков шесть сезонов отыграл в Северной Америке, был задрафтован "Колорадо", однако не смог дебютировать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В сезоне 2019/2020 защитник вернулся в Россию и подписал соглашение с московским "Динамо". В минувшем сезоне Бойков сыграл в 43 встречах и отдал четыре результативные передачи.

Динамо Артем Волков Сергей Бойков

Новости

ФК "Локомотив" наказан проведением домашнего матча РПЛ на нейтральном поле

Россия сохранила лидерство по итогам второго дня командного ЧМ среди фигуристов

Россия сохранила лидерство по итогам второго дня командного ЧМ среди фигуристов

Синицина и Кацалапов выиграли произвольную программу на командном ЧМ

Российские фигуристы увеличили отрыв от США на командном ЧМ

ХК "Авангард" стал вторым финалистом Кубка Гагарина

ХК "Авангард" стал вторым финалистом Кубка Гагарина

УЕФА отстранил российского судью Лапочкина на 90 дней

УЕФА отстранил российского судью Лапочкина на 90 дней

Щербакова выиграла короткую программу на командном ЧМ

Россия стала лидером командного ЧМ среди фигуристов после ритм-танца

"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Сборная России перед Евро-2020 сыграет с Польшей и Болгарией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код