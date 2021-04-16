ХК "Динамо" продлил контракты с защитниками Волковым и Бойковым

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" подписало новые соглашения на два сезона с защитниками Артемом Волковым и Сергеем Бойковым, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в пятницу.

В систему московского "Динамо" 23-летний Волков попал в сезоне 2012/2013, когда его пригласили в Академию имени Чернышева. Затем он защищал цвета клуба в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), выиграл Братину (хоккейный кубок) в составе "Динамо" (Балашиха). В сезоне 2015/16 он дебютировал в основной команде клуба и с тех пор провел за "бело-голубых" в КХЛ 258 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 24 результативные передачи.

Волков привлекался к игре за юниорскую и молодежную сборные России и является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2017 года.

25-летний Бойков шесть сезонов отыграл в Северной Америке, был задрафтован "Колорадо", однако не смог дебютировать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В сезоне 2019/2020 защитник вернулся в Россию и подписал соглашение с московским "Динамо". В минувшем сезоне Бойков сыграл в 43 встречах и отдал четыре результативные передачи.